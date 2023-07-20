何文田傲玟遭接管後　傳最快月底重推　估值170億近年規模最大

原由高銀金融（0530）前主席潘蘇通私人持有的何文田新盤傲玟，遭債主代表接管須暫停賣樓後，有望快將重啟銷售部署。據市場消息指，曾為項目提供75億元融資的橡樹資本（Oaktree）及項目接管人羅兵咸永道會計師事務所勝出官司，有望最快本月底重推近400伙，由於據估計傲玟項目估值達170億元，料成本港近年規模最大的被接管的貴重物業。



何文田傲玟於去年8月已獲批滿意紙，後因被接管而暫停賣樓，據市場消息表示，接管人近日獲判勝訴，意味估計市值達170億元的傲玟，由橡樹資本方面所接管，而橡樹資本近日已約見地產代理，項目最快於預計7月底至8月初展開新一輪銷售，並以現樓及招標形式賣樓，其招標程序由羅兵咸永道會計師事務所負責，預計最快可下周預約參觀現樓。

發展商前董事一方回覆《香港01》查詢時表示，由於案件已進入法律程序，現階段對消息不便作出評論。另負責協助銷售的仲量聯行香港主席曾煥平也表示，現階段並不便作出評論。

藝人陳家樂曾擲5045.2萬入市後棄購

另外，傲玟亦曾獲藝人陳家樂於2019年11月擲5,045.2萬元入市買2座中層B室，呎價35,405元。惟單位於2021年8月終止有關交易，據知不排除他可獲退回全數樓價，料涉額逾半億元。

何文田傲玟由6幢分層住宅大廈組成，提供401伙，實用面積由823平方呎至6600平方呎。根據成交紀錄冊，傲玟自2019年11月推售至今，累沽出19伙，佔全盤單位總數約5%。

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截至今年5月 貴重物業銀主盤累計逾260億

另外，近年不少中資企業、內地富豪旗下在港貴重物業紛紛被接管淪為銀主盤。當中，涉及不少港島超級豪宅、新式甲級商廈，甚至住宅地皮。據本報今年5月統計顯示，相關銀主盤價值累計已超過260億元。

當中，包括為由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天在港持有的紅磡祥祺中心A座及B座甲廈、東半山傲璇單位，以及山頂歌賦山道15號豪宅。其中，紅磡祥祺中心A座及B座甲廈去年市值高達約70億元，目前估值已有所回落。而東半山傲璇單位，以及山頂歌賦山道15號豪宅，前者最新估值約6.8億元，而後者估值介乎約15億至25億元。

傲玟市值170億 被接管物業近年規模最大

另中國恒大（3333）旗下元朗和生圍地皮，於2022年11月以50億元沽出，連同補地價等開支，大幅蝕讓60億元離場。

換言之，以個別物業計算，橡樹資本及羅兵咸永道會計師事務所今次勝訴，意味着估值市值170億的傲玟，或成為近年規模最大的被接管的貴重物業。