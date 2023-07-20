屯門掃管笏半新盤再現蝕讓　上源兩房不足5年　帳面蝕逾25萬元

二手市場淡靜，屯門半新盤上源再錄一宗蝕讓成交，原業主為換樓不惜蝕沽套現，持貨不足5年，帳面蝕讓逾25萬元離場。

利嘉閣地產分行分區經理陳龍勳表示，是次成交屯門上源5A座中層A室，實用面積439方呎，屬兩房連開放式廚房間隔，坐享山景。原業主有意換樓，於2022年7月以620萬元叫價放盤， 單位新近以480萬元沽，呎價約10,934元。

帳蝕逾25萬離場

至於新買家為外區用家，經睇樓後認為單位間隔合適，景觀開揚，加上鄰近沙灘，最終經價三星期後，成功入市。據恒生網上銀行估價顯示為526萬元，最新成交價較估價低8.7%。

據悉，業主於2018年10月以505.3萬元買入上述單位，持貨不足5年，是次轉手帳面蝕讓約25.3萬，單位貶值5％。

屯門掃管笏半新盤上源。

暫錄10宗二手買賣 帳面全部損手

撇除上述成交，參考上源今年1月至今，暫錄10宗二手買賣，全需帳面損手離場，帳面蝕幅由1%至近13%。當中最「慘烈」一宗二手蝕讓成交為1A座低層B單位，實用面積457平方呎，於2019年595.1萬元購入，今年4月以520萬元沽出，帳面輸75.1萬元，貶值近13%。