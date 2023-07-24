嘉翠園兩房業主曾堅持未到價唔賣　最終累減43萬蝕住走｜多相

蝕讓盤繼續主導二手市場，嘉翠園一伙兩房單位原業主於今年3月以548萬元放盤，先有買家以515萬元洽購，但見未到心水價位525萬元，故「企硬」不放售。不過有見近期市況有變，同區屋苑需減價一成才能有成交，5月底時已減至530萬元求售。最終以505萬元成交，需蝕多10萬元離場。



曾獲515萬元洽購

中原地產資深分區營業經理許偉業表示，是次成交單位為葵涌嘉翠園1座高層G室，實用面積為456平方呎，屬兩房間隔，望山景。原業主於今年3月以548萬元「蝕讓價」放盤，曾經有買家以515萬元洽購，惟見叫價未到525萬元的心中價位，故「企硬」不放售，錯失放售時機。

不過，由於原業主見近期市況有變，同區屋苑需減價一成才能有成交，加上嘉翠園過去三個月未錄成交。故於今年5月底減價至530萬元求售。

↓↓葵涌嘉翠園1座高層G室↓↓

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準新郎睇樓兩日執平價貨

至於，新買家為準新郎，近日物色心儀單位作新婚新居，睇樓兩日後，見上述單位售價已跌至合理水平，故大幅還價至495萬元。經雙方議價後，單位終以505萬元沽出，呎價11,074元。換言之，單位放盤四個月，累減43萬元或7.8%。

據了解，原業主於2018年1月以545萬元買入單位，持貨5年，是次轉手單位帳面蝕40萬或7.3%。