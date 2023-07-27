萊坊︰通關利好因素漸消化　料短期內住宅樓價維持低迷

萊坊發佈最新的《香港每月物業市場報告》，指在營商環境疲軟的情況下，香港本月甲級寫字樓市場氣氛依然疲弱；在多重不利因素下，住宅市場的復甦未能如期理想；暑假期間很多市民外遊，入境旅客的消費力亦大不如前，零售商對第三季度零售銷售表現仍持謹慎態度。



料港島寫字樓租金全年跌3至5%

報告指出，香港島寫字樓租金截至6月底下跌2.6%。另外，灣仔、銅鑼灣及鰂魚涌的寫字樓已逐漸填滿，而中環的租賃需求持續疲弱，令到6月份空置率攀升至10.3%。隨著暑假來臨，預計近期市場將繼續淡靜，預計港島區整體寫字樓租金預計全年下跌3至5%。

啟德AIRSIDE。

息口高企、大量新樓落成持續影響樓市

根據差餉物業估價署的數據，今年5月份整體住宅樓價按月下跌0.7%，結束了四個月的升勢，由年初至今樓價增幅收窄至4.9%。

而且，香港金融管理局最近宣佈放寬物業的按揭首期，當中1,500萬元或以下自用住宅，最高可承造七成按揭。價值1,500萬元以上至3,000萬元的自用住宅物業的按揭成數上限調整至六成。但萊坊認為金管局放寬按揭成數，對減輕買家的財政負擔和推動買家入市的幫助十分有限，因為在現行機制下，壓力測試要求會相應增加。只要利率持續高企，預計短期內住宅樓價將保持低迷。

入境旅客消費力大不如前 零售商仍持謹慎態度

受勞動節假期「黃金周」效應影響，截至2023年5月的三個月內，零售總額較前三個月增加12.9%。

但零售租金尚未受惠。雖然外幣兌換店一直在銅鑼灣的積極擴充，但過去三年銅鑼灣的零售商舖租金平均下跌了80%。萊坊預計6月、7月及8月的零售銷貨增幅將低於5月份，因為暑假期間很多市民外遊，入境旅客的消費力亦大不如前，因此零售商對第三季度零售銷售表現仍持謹慎態度。