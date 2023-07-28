誠意打動｜東堤灣畔業主讓步減價65萬　上車客心水價685萬入市

二手市場交投淡靜，有東堤灣畔原業主被上車客誠懇態度打動，主動減價65萬元，最終單位以買家「心水價」685萬元成交。但原來新買家在睇樓期間已經錯失過兩次入市機會，最後見成交單位符合心水，即加快拍板入市。



中原地產資深分區營業經理林溢斌表示，是次成交單位為東涌東堤灣畔5座低層F室，實用面積607平方呎，屬大兩房間隔，望內園以及山景。原業主早於2年前因為想換區居住，以890萬元叫價放盤，到近期因應市況叫價減至750萬元。後來獲買家洽購，原業主見買家議價態度誠懇，加上同類單位最近成交價約680萬元，最終願意讓步，減價65萬元，或9%，新以685萬元成交，呎價11,285元。

兩年前叫價890萬

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為714萬元，而恒生估價則為697萬元。即最新成交價較估價分別高12萬元及29萬元或1.7%至4.2%，故是次成交屬低估價成交。

據了解，原業主於1999年以約270萬元一手買入單位，持貨24年，帳面獲利約415萬元離場，單位期內升值1.5倍。

東堤灣畔。（資料圖片）

睇樓3個月錯失兩次入市機會 終以心水價入手心儀單位

林溢斌指，新買家為外區家庭上車客，一直視700萬元內為自己「心水價」，在同區內睇樓接近3個月，曾錯失兩次入市機會。起初見某些單位樓齡比較新淨，但地理位置比較不方便，單位售價亦高於預算，雖然價格在自己承受範圍內，但想再物色預算範圍內的其他單位。最終，見上述單位裝修企理，可以外望山景以及內園景，加上業主願意減價至自己預算內，故加快決定，拍板入市承接單位。