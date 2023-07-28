必嘉坊三期GREENWICH最快日內加價加推　明日開始收票

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第三期BAKER CIRCLE．GREENWICH，昨日公佈首張價單，首批提供56伙，折實平均呎價18,928元，較項目一期及二期低約10.9%至20.8%。項目今日（28日）公佈最新銷售部署，並介紹項目其中一間一房單位。



恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，BAKER CIRCLE．GREENWICH明日起開始收票，另指最快日內加推應市，強調「絕對有加價空間」。首張價單所涉56伙最快8月初開售。

發展商今日介紹的單位為27樓L室，實用面積264平方呎，屬一房單位間隔，樓高3.325米，望內園景。單位設有39平方呎的三合一露台，連接單位客飯廳。客飯廳呈長方形設計，間隔四正寬敞。

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民。（發展商提供）

開放式入場費僅368萬 呎價1.7萬

BAKER CIRCLE．GREENWICH首批56伙戶型涵蓋開放式至三房間隔，當中開放式佔11伙、一房佔40伙、兩房佔3伙、三房佔2伙。價單售價408.7萬至1006.1萬元，價單呎價由19,009元至22,643元，以最高折扣10%計，折實售價由367.83萬至905.49萬元，折實呎價由17,108元至20,379元。首批以價單總值約3.17億元。

入場單位為6樓C室開放式戶，實用面積215平方呎，折實售價367.83萬元，折實呎價17,108元。