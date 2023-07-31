牛頭角舊樓宏光樓蝕讓價放盤　不足一個月388萬沽　三年貶值22%

一手新盤不斷以貼市價出售，令到二手市場購買力流失。牛頭角宏光樓有業主為盡快賣樓套現，以低於買入價「蝕讓價」放盤，及後再大劈32萬元或7.6%，終以低於市價388萬元沽出，持貨3年貶值逾兩成。



利嘉閣地產高級聯席董事莊雅琁表示，是次成交單位為牛頭角宏光樓B座高層5室，實用面積379平方呎，屬兩房單位，望山景。原業主因為見近日個別新樓低價開盤售，加上見宏光樓較舊，樓齡達46年，有意套現後再入市同區新盤。

2019年買入價500萬

該單位近月以「蝕讓價」420萬元放盤，比買入價低80萬元。放盤不足一個月，因應市況再大減32萬元，即7.6%，新近以388萬元易手，屬低於市價約10%成交，呎價約10,237元。據了解，原業主於2019年9月以500萬元買入上述單位，持貨3年，帳面蝕112萬元離場，單位期內貶值22.4%。

據中銀網上銀行估價，上述單位估價為418萬元，而恒生估價則為428萬元。即最新成交價較估價分別低30萬元及40萬元或7.1%至9.3%，故是次成交屬低市價及估價成交。

牛頭角道33號宏光樓。（資料圖片）

親海駅、必嘉坊成考慮再入市對象

莊雅琁指，原業主沽出單位後有意再入市，買入同區新盤以方便通勤。由於，原業主於港島區工作，因此與港島只有「一站之隔」的油塘親海駅，以及紅磡必嘉坊成為考慮對象。若以必嘉坊第三期BAKER CIRCLE．GREENWICH首張價單作參考，開放式入場費僅368萬元，折實呎價17,108元。而必嘉坊第三期首張價單較項目一期及二期低約10.9%至20.8%，料有可能成為其中一個蝕讓沽貨誘因。