十大屋苑周末僅2宗成交　按周大跌7成　零成交屋苑重回8個

中原地產十大屋苑本周末錄得2宗成交，較上周末的7宗驟降71.4%，零成交屋苑重回8個，交投持續於低位徘徊，已連續13個周末錄得單位數成交。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自美國宣布加息，以及香港主要銀行跟隨上調最優惠貸款後，買家對後市多抱觀望態度，加上發展商積極推售新盤，部份更減價搶客，導致二手市場進一步受壓。

港島區方面，3大屋苑周末均未錄成交，中原地產太古城區資深區域營業董事趙鴻運表示，本周末太古城暫未錄成交，受加息影響，料準買家入市態度依然審慎。加上該區業主普遍持貨力強，大多不願割價求售，以至買賣雙方形成拉鋸局面，太古城7月暫錄7宗成交，平均實用呎價約17,352元。

中原十大屋苑周六、日成交量。

美孚新邨、新都城跑出

九龍區方面，美孚新邨本周末錄得一宗成交，成交個案為美孚新邨四期百老匯街107號極高層C室，單位實用面積850平方呎，採3房間隔，享高層園景，放盤時叫價1,050萬元，因單位屬遺產物業，加上買家需自行裝修，遂願意配合降價，最新以880萬元獲區內用家承接，平均實用呎價10,353元。

據了解，業主已移民至國外，並於3月中旬委託代理放售兩伙物業，上述單位於1978年2月以24.5萬元購入，持貨45年，單位於期內升值855.5萬元或約35倍。美孚新邨本月至今暫錄15宗成交，平均實用呎價11,046元。

將軍澳新都城本周錄得一宗成交，單位為新都城2期3座中層E室，實用面積538平方呎，採3房一套間隔，單位原先叫價830萬元，議價後以752萬元成交，呎價13,978元。據悉，原業主於1999年以295萬元買入單位，是次轉手帳面賺457萬元，單位於期內升值1.5倍。

新界區「捧蛋」

新界區方面，本周末三大指標屋苑沙田第一城、嘉湖山莊及映灣園均未聞成交，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，區內以剛需客及基層客為主，美國再度加息，導致買家置業態度轉趨審慎，加上區內筍盤已被市場消耗，準買家入市意欲低迷。