長情業主1380萬連租約沽太古城　持貨32年大賺1225萬

太古城東海閣有業主早年買入單位作收租用途，見目前單位止賺空間比較大，故連租約沽出單位。持貨約32年，帳面升值約8.9倍，大賺1,225萬元。



中原東山閣資深區域營業董事趙鴻運表示，是次成交單位為太古城東海閣高層A室，實用面積708平方呎，屬三房兩廁間隔，望東區走廊、東九龍海景。原業主見單位目前止賺空間比較大，故連租約於今年初以1,500萬元叫價，及後因應市況累減120萬元，新近以1,380連租約萬元沽出上述單位止賺離場，呎價為19,492元。

據了解，原業主早於1991年以155萬元買入單位作投資收租用途，持貨32年大賺1,225萬元離場，單位期內升值8.9倍。

↓↓太古城東海閣高層A室↓↓

太古城7月份暫錄9宗成交

趙鴻運再指，近日發展商相繼以貼市價推出新盤搶客，二手業主叫價不敵新盤，二手交投持續低迷。太古城7月份暫錄9宗成交，按月跌25%，平均實用呎價17,165元，下跌2.4%。暑假為傳統租賃旺季，不少二手業主見樓價不理想，傾向轉售為租，待價而沽，加上8月份市場有新盤開售，料二手市場會繼續陷入膠著狀態。