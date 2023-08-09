油塘親海駅II五天收逾2萬票　超額認購31倍　明晚截票

已成為今年新盤票王的長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II，將於周六（12日）展開首輪銷售，盡推首4張價單全數626伙，折實平均呎價14,868元。據市場消息指，親海駅II過去五天暫收逾2萬票，以首輪盡推626伙計，超購約31倍。項目將於明晚8時截票。



長實營業部首席經理郭子威表示，親海駅II將於周四（10日）晚上8時截票，預計周六首輪銷情火熱。他又指，入票人士中，來自將軍澳區的人士佔近25%。

郭子威又指出，現階段先集中推售親海駅II首輪626伙，至於項目餘下特色戶、複式戶，將於樓盤入伙後再作部署。此外，他指出，親海駅I已經準備妥當，惟暫時未有最新銷售部署。

25%來自將軍澳區 親海駅I已準備妥當

翻查資料，原本今年收票最多為屯門NOVO LAND第2B期，於3月份推出，首輪銷售推出352伙，截收10,691票，超額認購29倍。即親海駅II過去五天暫收逾2萬票，較NOVO LAND第2B期多出近1萬票。

周六首輪發售626伙 折實均價1.48萬

周六發售的626伙，涵蓋開放式至三房，實用面積210至723平方呎，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房；定價總逾46.7億元；折實售價290萬元至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元。該批單位市值46.7億元。

首輪銷售將設A、Ｂ兩組，並以抽籤形式發售，每位入票人士最多可購買4伙單位。買家若購買任何兩伙單位或購買一伙三房單位或一間開放式單位，將會進入A組。

連環推出4張價單共626伙 佔全盤單位95%

親海駅II上周公佈的首張價單，提供132伙，折實平均呎價14,997元。及後再加2號價單共122伙，折實平均呎價15,063元。項目隨後再加推3號價單提供128伙，折實平均呎價14,806元。

而最後一張4號價單共244伙，折實平均呎價為14,868元。合計4張價單，合共推出626伙。親海駅II 全盤提供658伙，即周六首輪銷售已推出多達95%單位。