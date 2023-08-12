親海駅II開賣 |內地金融專才320萬購開放式戶　形容屬「居屋價」

長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II，今日（12日）展開首輪銷售，盡推4張價單合共626伙。入場價290萬元，折實平均呎價14,868元。



另一位買家張小姐以320萬元購入210平方呎的開放式單位，預計用作出租投資。她又指，該新盤價格便宜，形容價格為「居屋價」，所以認為以同樣的價錢而言，還是更青睞私樓。除了價格原因，她亦滿意樓盤位於九龍東市區，看好地區未來前景。被問到對香港前景看法，她說：「雖然香港走了很多人，但也會有很多人進來，對前景抱有信心。」

據了解，張小姐從事金融行業，8年前由內地前來香港，現已持香港永居身份，是次購入單位主要作出租。她表示，之前在內地居住，亦了解過內地樓市，認為香港的樓市前景更好。以租金為例，深圳樓價錢差不多，但租金只有幾千左右。相較下買香港樓能獲利更高的租金回報。她預計單位未來租金能達1.3萬至1.4萬元水平。↓↓親海駅II銷售現場情況↓↓

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首輪賣626伙 折實入場290萬起

親海駅II周六發售的626伙，涵蓋開放式至三房，實用面積210至723平方呎，包括58伙開放式、230伙一房、228伙兩房及110伙三房；定價總逾46.7億元；折實售價290萬元至1,134.6萬元，折實呎價13,085至16,544元。首輪發售的626伙，折實平均呎價14,868元。

親海駅II 全盤提供658伙，即首輪銷售已推出多達95%單位。