龍漢標：租置屋邨業權混合導致管理問題　籲當局妥善解決

地產及建造界立法會議員龍漢標就議案《正視租置公屋的管理及維修責任》發言，他表示，租者置其屋計劃自1998年推出，目標是容許租戶買入自己的單位晉身為業主，原意是好的，惟租置屋邨業權混合所引致的管理問題，當局當年未及考慮，今日需要妥善解決。



他指出，現時不少租置屋邨已經成立了業主法團，反映居民積極參與物業管理，而房委會作為大業主，更應要帶頭履行責任。不過當同一座，同一層甚至相鄰住戶夾雜出租和已售單位，就會出現銜接溝通的問題。

地產及建造界立法會議員龍漢標。（盧翊銘攝）

扣分制對業主無計可施

他舉例說，房委的扣分制其實對業主是無計可施的，對租戶在公眾地方的行為亦鞭長莫及，又指當喉管淤塞涉及多個單位的時候，租戶、業主、房委和屋邨管理公司先要花時間釐清和協調各持份者的權責和費用，才可以進行維修。甚至房委去年推出排水管改善計劃，在現有公屋大廈加裝U型隔氣彎管，亦有因為相鄰單位一個是出租一個已出售，而無法按計劃完成工程。

房委做法似中立 實際不肩負大業主責任

此外，他指出，去年有翠林邨小業主向他反映，一單涉及一億多元的維修工程，房委作為大業主，在法團商討是否採用市建局「招標妥」平台時投下棄權票，認為房委的做法表面上看似中立，其實是不肯肩負大業主的責任。