觀瀾湖集團招標放售中環甲廈九號高層全層

世邦魏理仕表示，獲業主委託以公開招標形式出售中環甲廈皇后大道中九號29樓全層，截標日期為9月20日正午。



皇后大道中九號29樓全層，建築面積約13,769平方呎，樓底高度約3.9米。世邦魏理仕香港資本市場部資深董事黎其峰表示，該售物業屬極高樓層，目前由業主自用，將按現狀交吉出售。大廈大部分高層樓面由資深投資者持有，一向甚少放售，而全層交吉放盤更是買少見少。

觀瀾湖持多家酒店、高爾夫球場 分佈深圳、海口、東莞

據資料顯示，上述單位業主為HAYLAND LIMITED，早於1995年以1.28億元買入上址。其公司董事包括朱嘉盈、朱鼎耀及朱鼎健。朱鼎健為觀瀾湖集團主席兼行政總裁，而朱鼎耀則為觀瀾湖集團副主席。

觀瀾湖集團為早已融入內地發展的港資企業，為主打中國高爾夫和多元休閒產業的企業，據該集團網頁，有至少6間度假酒店，同時也有多個高爾夫球場，分佈於深圳、海口、東莞等地。

皇后大道中九號呎價曾高達6萬

皇后大道中九號為中環甲級商廈，最高樓層為34樓，於1991年落成，位處中環核心地帶，設有行人天橋連接置地廣場商場及酒店項目，僅數分鐘步程即達中環港鐵站。

項目早年經過拆售後，一直獲用家及投資者追捧，呎價水平為甲級商廈指標。該廈34樓頂層曾於2018年創下本地甲級商廈呎價新高紀錄，成交價約5.14億元，每呎約6萬元。