上半年IPO募集資金創20年新低　一太料下半年商廈租金跌3至5%

第一太平戴維斯發表2023年第二季香港寫字樓租賃市場報告指出，香港上半年首次公開招股（IPO）市場緩慢，僅募集到178億港元，創下20年來上半年的新低，影響中環寫字樓市場。該行預計下半年本港寫字樓租金將下跌3至5%。



第一太平戴維斯指出，IPO市場下滑意味著投資銀行和證券公司的業務前景不明，尤其是對中環設辦公室的內地公司影響甚大。不過第二季集資額按季上升55%，可能預示著年底的市場復甦。據傳多家知名公司將在香港上市，包括順豐速運、拉拉科技控股（Lalamove和貨拉拉的營運商）和盒馬鮮生等，或能進一步推動市場。

傳多家知名公司來港上市 料年底復甦

儘管股票市場疲軟，保險行業卻在蓬勃發展。該行指出，內地人對在香港購買各種保險的持續興趣令保險巨頭如友邦、保誠和宏利等能夠在2023年第一季錄得滿意的業績。這令多家保險行業公司進行遷址及擴張，以抓住保險和資產管理業務反彈的機會。

而對沖基金行業因受益於波動的股市，也計劃擴大其辦公室需求，例如，Man GLG在國際金融中心二期新租用4,000平方呎空間、富德資產管理公司在同一棟樓內進行了內部搬遷、寶捷思資本市場在友邦金融中心租用兩層的部分單位。

第一太平戴維斯指出，首次公開招股市場緩慢，使得所有地區的寫字樓吸納量速度也趨緩。（資料圖片）

商業環境存不確定性 企業趨謹慎

然而，大多數公司仍然對當前充滿不確定性的商業環境持謹慎態度，對擴展業務卻步。即使非核心區域的可租用面積仍然很高，租金也在可承受範圍內，但裝修的成本過高，可達每平方呎1,500港元，在6年的租賃期限內攤銷後，每平方呎的租金節省20港元，支出水平仍然不合理，更何況這些資本支出必須預先支付。以上體現到雖然無裝修的新寫字樓能提供現代規格及低租金水平，但仍難以租出。相比之下，配套齊全及有裝修的寫字樓更受市場關注。

第一太平戴維斯預計2023年下半年的寫字樓租金將下降3%至5%。（蔡偉南攝）

空置寫字樓900萬呎 未來新供應750萬呎正醞釀

目前市場上有超過 900 萬平方呎的空置寫字樓面積，但這些空置面積的分佈並不均勻，高規格、景觀更好、位置更佳、更注重綠色環保（獲得綠色建築認證）的寫字樓更受追捧，尤其是對環境、社會和公司治理要求更嚴格的跨國公司。展望未來，市場還有 750 萬平方呎的新供應量正在醞釀之中，其中大部分都是按照最高標準建造的，具有豐富的綠色效能和認證，我們預計租戶會對品質趨之若鶩，這些新建築最終會超越舊建築。

第一太平戴維斯研究及顧問諮詢部董事湯卓軒表示，首次公開招股市場緩慢，進一步影響了金融機構的業務前景，使得所有地區的寫字樓吸納量速度也趨緩。該行香港副董事總經理及商業樓宇租務部主管劉偉基指出，考慮到以上因素，預計2023年下半年的寫字樓租金將下降3%至5%。