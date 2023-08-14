親海駅II｜三房買家有42%選用「呼吸PLAN」　借盡九成一按

撰文：蔡偉南
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長實（1113）旗下的油塘東源街項目親海駅II低價推盤奏效，於周六（12日）即日沽清全數626伙，為過去8年來首輪銷售單位數目最多的新盤，套現逾39億元。該盤首輪銷售提供110伙三房戶，據成交紀錄冊資料，當中有46伙三房戶買家採用發展商提供的「呼吸PLAN」，佔三房戶約42%。

親海駅II針對三房戶單位，提供「3房1‧2‧3換樓付款計劃」，即「呼吸PLAN」，以助換樓客樓換樓。該按揭計劃為買家提供最高樓價九成一按，首期只需10%。另推為期3年的低息定息優惠，首年息口定息1厘，第二年息口定息2厘，第三年息口定息3厘，首3年供息不供本，亦無須提供任何入息證明文件及免壓力測試。

首3年供息不供本

以親海駅II首張價單中，最平三房戶為2A座9樓A室，實用面積718平方呎，為三房一套間隔，價單定價1,280.3萬元，扣除最高19%優惠後，折實售價1,037萬元，折實呎價14,113元。若該單位採用「3房1‧2‧3換樓付款計劃」，其首期只需要10%，由於首3年供息不供本，首年月供利息僅約7,778元。

↓↓親海駅II銷售現場情況↓↓

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