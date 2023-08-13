新盤票王｜親海駅II銷情火熱　同系親海駅I最快周內開價　涉228伙

長實（01113）旗下油塘東源街項目親海駅II昨日（12日）即日沽清626伙單位，今日（13日）首推親海駅I應市，涉及228伙，涵蓋開放式至三房單位，最快周內開價。



「親海駅I」提供合共 228個單位，涉一房至三房一套連儲物室戶型，實用面積由273平方呎至736平方呎。戶型分佈為114伙一房單位、46伙兩房單位、以及68伙三房一套連儲物單位。

長實營業部首席經理郭子威表示，公司日前指親海駅I將會以現樓型式發售，但見昨日向隅客眾多，故加快項目第一期推售計劃。

長實營業部首席經理郭子威（右一）表示，公司日前指親海駅I將會以現樓型式發售，但見昨日向隅客眾多，故加快項目第一期推售計劃。

長實執行董事趙國雄趙國雄則透露，親海駅I最快周內開價，並指親海駅I比起第二期坐擁更前排位置，與海距離僅 15 米，相較第二期更優勝，質素亦較高，定價將有所調整，但強調賺錢取之有道，不會太盡。

長實營業經理陳詠慈再指，但凡昨日出席報到的親海駅II向隅客，均可優先認購同系親海駅I。

開放式最細273呎 大細單位均設長玄關

親海駅I共提供228伙單位，涵蓋一房至三房一套連儲物室戶型，當中標準樓層每層提供8至10伙，各有兩部升降機，項目設9伙連天台特色單位，項目關鍵日期為2025年7月15日，樓花期約24個月。