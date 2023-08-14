周末新盤錄656宗買賣　按周勁升65倍　親海駅II即日沽清佔95%

油塘焦點盤親海駅II上周六（12日）開售，銷情火熱，帶動一手市場交投。過去周末新盤市場錄得656宗成交，與上周的10宗相比，升超過65倍，成交亦創超過一年來一手市場交投最旺的周末。其中親海駅II推出的626伙佔最多，全數已經沽清。



長實（1113）旗下油塘東源街項目親海駅II，周六展開首輪銷售626伙，即日已經全部沽清，項目單位折實平均呎價14,868元。當中有2組大手客購入合共7伙單位，包括1間三房、5間兩房及1間一房單位，總值約4,900萬元。若以單一樓盤銷量計算，是次親海駅II是逾8年來首輪銷售的單位數目最多的新盤，吸金逾39億。

親海駅II

必嘉坊次輪沽出13伙

恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第三期BAKER CIRCLE．GREENWICH周六次輪推售23伙，兩日沽出13伙，去貨率達65%。當中最高成交單位為15層B室，實用面積387呎，屬兩房間隔，成交價為774.6萬元，折合呎價20,015元。

必嘉坊第二期

The Holborn連售6伙

另外恒地旗下已屆現樓的鰂魚涌新盤THE HOLBORN周末再賣6伙，預計套現逾3,500萬元。當中最高成交價格為627.8萬元，該單位為B座18樓B6室，實用面積255呎，折合呎價24,619元。