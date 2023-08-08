納米樓爆煲近年最傷！　西營盤瑧蓺銀主盤490萬沽　5年帳蝕52%

港島區入伙約5年的單幢半新盤西營盤瑧蓺，早前驚現一伙高層迷你銀主盤以低於買入價60%推出拍賣，開價僅410萬元。該單位今日推拍，最終以490萬元易手，較2018年11月買入價1,025萬元，大幅貶值535萬元或52%，料為近年蝕讓最多的住宅個案。



年輕用家承接 鍾情港島樓、近港鐵站

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，上述單位在拍賣前已接獲至少40組買家查詢，睇樓客則多達約20組。該單位今日獲3組買家爭購，最終由年輕用家以490萬元投得，鍾情港島樓及近港鐵站，成交呎價約22,172元。

區蘊聰又表示，本身預計買家爭購情況會更激烈，不過遇上油塘新樓低價開盤，部份買家即放棄競投。

↓瑧蓺極高層納米單位↓

上述透過拍賣賣出的銀主盤為西營盤瑧蓺極高層單位，實用面積221平方呎，採開放式間隔。據悉，該單位位處鳳凰樓層，景觀相當開揚，享部分維港海景及西環一帶城市景。

2018年買入價1025萬 呎價4.63萬創當年新高

另翻查資料，原業主早於2018年11月以約1,025萬元購入上述開放式戶，當時成交呎價高達46,389元，為當年全港開放式戶呎價新高。

據了解，上述瑧蓺極銀主盤在6月份曾經推出拍賣，當時開價450萬元。而今日開價410萬元，較約5年前買入價大幅低約615萬元或60%。

瑧蓺今年5宗二手全部見紅 帳蝕24至36%

事實上，據該屋苑今年錄得的5宗二手成交個案，全部均需要大幅蝕讓，該5宗蝕讓個案全部均為開放式戶，實用面積216至222平方呎，帳面蝕幅高達24%至36%。如最近期的成交為瑧蓺高層E室，實用面積221平方呎，今年6月底以約575萬元沽出，成交呎價約26,018元。

瑧蓺位於西營盤西源里1號，於2018年5月入伙，設1座共250伙，實用面積191至463平方呎。該盤距離西營盤站僅一分鐘步程。