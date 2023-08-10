深圳富豪陳紅天歌賦山道15號巨宅　下周一招標、9月19日截標

由深圳祥祺集團董事長、內地富商陳紅天在港持有的山頂歌賦山道15號豪宅，在3月份淪為銀主盤，被銀行委任會計師樓作為接管人接收。該幢山頂豪宅在6月份被接管人委託代理推出招標，截標日期為今年9月19日。而據一手銷售資訊網資料，該豪宅已上載銷售安排，將於8月14日至9月19日正式招標。



據銷售安排資料，招標期為8月14日至9月19日，招標時間為每日早上10時至下午4時，而出售地點為中環交易廣場第2座23樓，即為第一太平戴維斯的辦公室。

歌賦山道15號洋房，包括地下低層3樓﹑地下低層2樓﹑地下低層1樓﹑地下﹑1樓﹑2樓及天台。整座大宅面積18,078平方呎，為6房連套房加書房及家庭客設計，另連9,948平方呎花園﹑2,788平方呎停車位﹑2,081平方呎天台﹑1,200平方呎前庭及1,631平方呎庭院。

山頂歌賦山道15號。

天價21億買入 呎價22.8萬

資料顯示，山頂歌賦山道15號豪宅，為陳紅天於2016年6月以21億元向莊士機構國際（0367）購入，作價21億，樓面呎價高約22.8萬元，當時創下全港屋地呎價新高。據了解，目前市場對該幢超級豪宅的市值較參差，市值介乎15億至25億元。

至今年3月物業成為銀主盤，銀行亦委任會計師事務所為接管人接收。項目早前已由第一太平戴維斯推出招標，截標日期為今年9月19日。