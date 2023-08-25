嘉里跑馬地THE ASTER加推20伙　兩房入場費1624萬　呎售2.6萬

嘉里建設（0683）旗下跑馬地項目THE ASTER昨日（24日）加推全新價單，共20伙兩房單位，入場售價1,818.3萬元，扣除樓價9%優惠後，折實售價1,623.8萬元，折實呎價26,074元。THE ASTER全盤暫沽41伙，套現逾8億元。



新加推單位包括14伙兩房戶及6伙兩房連套房單位，實用面積619至698平方呎，價單定價由1,818.3萬至2,417.9萬元，呎價29,140元至35,850元。扣除最高9%折扣優惠後，單位折實售價由1,623.8萬至2,169.2萬元，折實呎價26,074元至32,123元。

項目累售41伙 套現金額達8億

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，項目至今累沽41伙，連同車位銷售共套現逾8億元，最高成交單位呎價達34,543元。而且有超過一半的單位連租約出售，反映市場投資需求殷切。

另外，發展商推出全新180天備用一按貸款付款計劃，買家可承造最高八成的按揭成數，並新增代繳印花稅優惠，以及與Indigo Living合作贈送價值10萬元的傢俬套餐，以便利投資買家購入單位後立即出租。