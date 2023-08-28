二手業主減幅不敵發展商　十大屋苑周末3宗買賣　連續17周單位數

中原地產十大屋苑本周末錄得3宗成交，按周減少2宗，已連續17周錄得單位數成交量，零成交屋苑7個，二手交投持續低位徘徊。



陳永傑：二手市場持續受壓

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，九龍區新盤減價奏效，搶去大批二手客源，加上二手業主減幅不敵發展商，買賣雙方對造價仍有一段差距，二手市場持續受壓，若個別業主願提供較大減幅，單位亦有承接。

太古城三房1349萬沽 原業主帳賺逾三球

港島區方面，太古城錄一宗成交，單位為啟天閣低層C室，實用面積797平方呎，屬三房套間隔，座向南，望泳池及內園景，附雅致裝修，單位早前以1,699萬元放盤，最新以1,349萬元售出，累減350萬元，呎價16,926元。據了解，買家為外區用家。原業主則於2011年5月以1,005萬元買入單位，是次沽出帳面賺344萬元或34%。

另海怡半島本周末錄一宗成交，屬屋苑9座中層D室，單位實用面積640平方呎，屬三房套間隔，向東，享池園景及少量海景，業主本年初以1,168萬元連租約放盤，但因有租客居住，較難安排睇樓，直至本月交吉，叫價再調整至980萬元，即獲用家以956萬元承接，累減212萬元，呎價14,938元。原業主則於2017年以1,068萬元買入單位，是次沽出需蝕讓112萬元離場，單位期內貶值約12%。

鰂魚涌太古城。

新界區三大指標屋苑零成交

九龍區四大指標屋苑中只有新都城錄一宗成交，為1座中高層D室，單位實用面積420平方呎，採2房間隔，最新以600萬元沽出，呎價14286元。據了解，業主於1997年以396萬元買入單位，是次沽出帳面賺204萬元，單位26年間升值52%。

新界區方面，新界區三大指標屋苑本周末均未錄成交，市區新盤接連推售，造價吸引，搶去大批市場購買力。加上整體樓價繼續緩慢向下調整，影響買家入市信心，料市場觀望態度價持續濃厚。