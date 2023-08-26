凱柏峰III｜憂後市走勢仍入市　國際學校教師斥千萬購兩房自住

由信置（0083）、嘉華國際（0173）、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III ，今日（26日）於尖沙咀進行首輪開售，共138伙單位，折實平均呎價16,308元，折實入場價577萬元。項目昨日下午3時截票，累收逾2,300票，超額認購近15.6倍。



項目吸引不少買家，發展商表示，開賣首小時逾60伙已沽出。Ravi lall現職為國際學校物理教師，來港9年，是次以970萬元購入凱柏峰III一個中層D室單位，實用面積572平方呎，屬兩房連儲物室間隔，單位將用作自住。他指，購入該單位最大的原因是鐘情於項目會所，各種娛樂設施齊全包括健身室、游泳池等。

他之前居住在馬鞍山，單位同為信置旗下項目，由於滿意發展商樓盤質素，加上比較過其他同類單位，認為凱柏峰III價錢較其他低一成至一成半，因此決定購入。

當被問及會否擔心後市走勢，Ravi lall指會有少許擔憂，但認為單位價格合適，加上非常滿意整體質素，遂決定入市

Ravi lall指有少許擔憂後市走勢，但認為單位價格合適，加上非常滿意整體質素，遂決定入市（林靄怡攝）

另外，買家陳小姐表示，本身居住在九龍東，由於想換新樓，是次購入一伙兩房單位，售價約700萬元。之前都曾入票抽凱柏峰一、二期單位，不過未能選購到心儀單位。

後市方面，她認為始終單位作自住用途，所以亦不太擔心未來走勢。

陳小姐表示，單位作自住用途，所以亦不太擔心未來走勢。（林靄怡攝）

↓↓凱柏峰III銷售現場情況↓↓

銷售於今早10時展開，售樓處設於尖沙咀帝國大廈，項目於昨日已完成抽籤程序。現場所見，售樓處門外開始出現人龍，有超過70位準買家及代理們排隊準備登記。

周六首輪推售138伙 入場單位折實576.7萬

凱柏峰III日前推出兩張價單合共238伙，而首輪銷售將推出其中138伙發售，當中單位戶型涵蓋17伙一房、113伙兩房，以及8伙三房單位，實用面積介乎340平方呎至719平方呎。折實入場單位為3A座10樓C室，面積為340平方呎，屬一房間隔，折實入場價為576.71萬元，呎價為16,962元。

凱柏峰III全盤提供644伙單位，包括49伙開放式、240伙一房、240兩房、49伙兩房連儲物室及48伙三房一套及18伙特色單位，屬日出康城項目首次推出開放式單位， 項目預計關鍵日期為2025年1月15日。