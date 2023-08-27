家居裝修｜兩母女花74萬翻新單位　舊屋變身和諧暖系風

港人喜愛投資收租，不過若想收回物業自用就要花一筆重新裝修。是次把物業「租轉住」的主角為兩母女，女兒於十五年前買入奧運站君匯港一手樓花，早年住了2年後便把物業一直出租，直至上年9月份租約完結後，女兒決定拿回物業與母親同住，遂斥逾74萬元，為單位「大裝修」。



據了解，戶主之前住在奧運站屋苑大單位，決定與母親同住後考慮到只有2人居住，不需要太多空間，所以搬入較細的單位。有見及此，業主要求設計更多的收納空間以擺放過往較多的雜物。加上戶主母親年齡已達70歲，單位設計上要多花心思，方便長者活動。

重新規劃睡房、走廊、廚房 增加空間感

由於戶主不喜歡兩間睡房之間的走廊，認爲浪費空間，加上細房難以擺放衣櫃；於是設計師建議在走廊墻身嵌入一個衣櫃，增加儲物空間。同時設計師將梳化後面牆身加長，細房及廁所縮入，讓走廊更闊寬。由於牆身拉長，客廳可放置更長的梳化，現在坐在梳化能夠望到露台景觀。

房間方面，兩間睡房都造了地台及趟門增加儲物空間。媽媽房衣櫃安裝了玻璃門，增加通透感；而床改為油壓式，讓媽媽更輕易提取及收藏衣物。

廚房亦改為半開放式，令空間感更多。廚房其中一邊牆以條子作隱藏門，內裡為鞋櫃。另外設計師建議用石英台面，因為密度高耐用，加上戶主喜歡搓麵粉整麵包，制作食物時較安全又美觀。牆身與地磚選用同一款式，非常一致融合。玄關位與廚房門之間，加裝了一條L形 LED燈帶，像陳列室般型格，以及可以為媽媽夜晚出入時提供照明，更安心安全，不怕跌倒。

浴室分三部份 方便2人共用

戶主考慮到與媽媽同住，2人共用浴室會比較不便，原先要求設計師安裝2個浴室，但由於空間不足夠及渠位問題，最後商討將浴室分為三部分。

首先，浴室用玻璃分隔三部分，原先的浴缸轉為淋浴間，再以霧化玻璃（即可磨沙透明換替）分隔。而另一邊的厠所則用上磨沙透明玻璃，平常可揀透明玻璃，增加空間感之餘又能觀賞牆身牆磚。企缸亦加上一個可以坐的雲石櫈位置，讓媽媽可以坐著洗澡。由於窗位於淋浴間内，所以設計師建議於另一邊的厠所安裝浴室寳，讓空氣更流通。

浴室。

客飯廳Moss Wall設計 別具特色

客飯廳墻身的Moss wall 為戶主最喜愛的部份，因為設計師曾為商鋪裝修Moss wall，所以戶主也想要設計師為單位打造一個。客廳梳化對面安置組合櫃後，就可以騰出一面牆裝上Moss wall 以及卡位式餐桌，擴闊了客廳可使用空間。

而且Moss wall亦不需任何打理，突顯戶主個人品味。客廳還特意選用了竹地板，不但價格比木地板便宜三分一，而且冬暖夏涼、密度高更耐用。客廳進入房間的走廊位加添了射燈，照射在掛滿戶主跑步的獎牌的牆上，戶主非常滿意。

據好師傅提供資料，上述單位實用面積478平方呎，屬兩房一廁間隔，總裝修費約74.2萬元，當中最大項的支出為木工，費用佔32萬元，包括新造浴室雲石檯面、玄關圍身板特色設計、全屋儲物櫃等等。施工期約五個月。