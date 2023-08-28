恒地、太古濱海街舊樓9月19日強拍　底價63.1億歷來最貴

市區大型舊樓重建項目獲批強制拍賣，恒地（0012）與太古地產（1972）收購及發展的鰂魚涌英皇道與濱海街一列舊樓，早前獲土地審裁處頒出強拍令，強拍底價達63.1億元，為本港歷來最大宗單一強拍個案。仲量聯行獲委託為拍賣人，該強拍項目將於9月19日上午11時進行。



上述強拍地盤位於英皇道983至987A及濱海街16至94號，包括於1959至1962年落成的瑞士樓舊樓物業。

根據鰂魚涌分區計劃大綱核准圖，該土地現劃為「住宅（甲類）」用途，物業佔地約43,881平方呎。該物業將以部分交吉、部分連現有租賃、租約及准用約（如有）及以「現狀」為基礎出售，但受制於現有建築物命令及通知。

濱海街項目擬建兩幢商住分層大廈

據早前屋宇署資料，上述的鰂魚涌濱海街重建項目，已獲屋宇署批准興建兩幢28層高（另設3層基座及2層地庫）的商住分層大廈，住宅部分樓面約36.83萬平方呎，商業部分樓面涉約7.23萬平方呎。該項目曾向城規會申請發展商廈，但遭到拒絕，隨後發展商「轉軚」作住宅發展。

對上一宗全港最大額強拍個案為鰂魚涌華廈工業大廈重建項目，在今年5月份獲批強拍，底價51.25億元。惟申請人太古地產其後自行統一物業權益，毋須進行強拍程序。