8月新盤撻訂44宗創今年新高　星凱．堤岸連撻26伙　親海駅都有7伙

新盤市場本月截至30日暫錄逾1,100宗一手成交，較上月同期逾630宗上升87%，據《香港01》統計，8月份截至昨日，一手市場暫錄44宗撻訂，較上月的11宗大升4倍，創今年新高，涉及殺訂金額逾4,300萬元。當中火炭星凱．堤岸連撻26伙成大戶，而近期焦點盤油塘親海駅亦錄得7伙撻訂。



新盤撻訂44宗、被殺訂逾4300萬

本月最矚目為火炭星凱．堤岸，該盤近月正陸續交樓，惟於8月18日連撻26伙，總成交金額涉逾2.66億元，料眾買家共輸逾2,660萬訂金。資料顯示，該批撻訂單位於2021年至2023年2月份售出，成交價介乎523.3萬至1,692.6萬元。其中最貴一伙為3座29樓H室，實用面積755平方呎，原於2021年10月中以1,692.6萬元賣出，終錄撻大訂蝕逾169萬元。

星凱．堤岸連撻26伙 共輸逾2660萬訂金

對於項目出現多宗撻訂，發展商指，撻訂個案只是個別買家因財務情況而作出的決定。又指該盤已售出899伙，是次連環撻訂只佔售出單位約3%，認為撻訂比率算低。該批撻訂單位將會在短期內重推，因應樓市回調，有機會增加優惠吸引買家，詳情將於短期內公布。

火炭星凱．堤岸。（資料圖片）

油塘親海駅I、II共撻7伙 共殺訂逾350萬

至於近期銷情火熱的長實（1113）油塘東源街項目親海駅I、II 期，當中親海駅II 更在首日開賣就全數沽清首輪626伙，吸引逾7,000人抵達現場排隊買樓。不過在親海駅II開售5個工作天後，該盤便單日錄得3宗撻訂，分別為1伙一房及2伙三房單位，眾買家共蝕131.75萬元訂金。

至於，親海駅I 及後首輪開賣219伙，即日沽出209伙，惟該盤同樣於開售5個工作天後錄得撻訂，涉及4個單位，屬兩房至三房間隔，成交價為767.9萬至1,305萬元，眾買家共蝕約225.25萬元。換言之，親海駅兩期於8月共錄7伙撻訂個宗，殺訂金額約近357萬元。

+ 4

旺角千望、啟德MONACO各錄2伙撻訂

其餘撻訂個案則較為分散，如遠洋集團（3377）旗下旺角千望，本月底單日連錄兩撻訂，涉及單位為7樓A及9樓D室，實用面積318及193平方呎，眾買家共損失83.4萬元訂金。另外，會德豐旗下現樓啟德MONACO亦錄兩宗撻大訂個案，兩名買家共損失逾283萬元。

另外，THE HOLBORN、名日．九肚山、UNIVERSITY HILL 第2B期、恆大．珺瓏灣1期、朗濤、Caine Hill、壹號九龍山頂分別錄得1宗撻訂，總涉及殺訂金額925.4萬元。

柏傲莊 III錄1伙取消交易

大圍柏傲莊III 本月亦錄得1宗取消交易，由於買家可獲退訂及賠償，故不計入撻訂個案。據統計，柏傲莊 III 自2021年8月至今，已累錄約458宗取消交易個案，以項目累售出845伙計，佔比逾54%，料涉及成交總值約70億元。