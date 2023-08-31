天后銀座式商廈金輪天地淪為銀主盤　接管人推出招標、10月底截標

原由金輪天地控股（1232）持有的天后銀座式商廈電氣道68號金輪天地，近年不斷嘗試以招標形式出售，不過高力表示，近日承接管人委託為以公開招標形式出售該幢商廈，截標日期為10月31日正午12時，



金輪天地位於為一幢電器道及琉璃街交界，樓高25層，共3部升降機；地盤面積約3,465平方呎，總建築面積約51,971平方呎，每層建築面積由1,808至2,603平方呎。

近年曾獲洽購、惟一直未能易手

資料顯示，近年金輪天地一直於市場上放售，曾在2022年1月份獲買家以10億元，不過項目最終未能售出，及後2022年12月再推出放售，意向價9億元，雖然當時獲內地客洽購，截標日期亦延長，不過最終未能易手。

高力香港資本市場及投資服務部主管翟聰表示，金輪天地位處港島區中心地段 – 天后，區內主要圍繞多間酒店及高尚住宅群；同時更是香港著名食街之一，附近知名食肆林立，吸引了北角半山、大坑、銅鑼灣一眾高消費群組前來消費。

「金輪天地」落成於2020年，現時地下租客為萬寧，其餘租客大多以餐廳為主，當中更包括米芝蓮星級餐廳租戶，人流暢旺。