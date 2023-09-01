颱風蘇拉｜十大屋苑周末預約睇樓量錄221組　按周跌36.3%

超強颱風蘇拉逼近香港，影響買家入市意欲，中原地產十大屋苑本周末錄得約221組預約睇樓量，較上周末錄得的約347組，急跌約36.3%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，超強颱風蘇拉正面襲港，八號風球現正生效，預計今晚有機會發出更高信號，市民紛紛取消周末睇樓活動，加上目前市場缺乏利好消息，入市氣氛低迷，令本周末預約睇樓量驟跌。

港島區方面，三大指標屋苑的周末預約睇樓量均錄得下跌。康怡花園屋苑周末睇樓量錄約20組預約，按周下跌2成，每呎實用叫價則微升至14,300元；海怡半島周末睇樓量驟跌66.7%，錄約10組預約，每呎實用叫價17,909元，微降0.2%，料周末交投冰封。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑。

海怡半島預約睇樓驟跌逾六成 、將軍澳新都城跌5成

九龍區方面，美孚新邨本周末睇樓量下跌至30組預約，按周跌33.3%，每呎實用叫價則徘徊12,000元水平，料周末交投停頓；將軍澳新都城本周末睇樓量大跌5成，僅錄20組預約，料交投零星。

新界區方面，沙田第一城錄約20組預約，較上星期大跌42.9%；嘉湖山莊本周末錄得40組睇樓預約，每呎實用叫價10,500元。