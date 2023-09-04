蘇拉襲港　周末新盤買賣僅錄4宗　按周勁跌97%

受風暴蘇拉影響，過去周末兩天新盤僅錄得4宗成交，較上周的136宗跌約97%，創今年新低。當中最高成交為維港滙II，以2,376.3萬元沽出一伙3房戶，呎價32,069元，創項目3房戶呎價新高。



維港滙II三房戶沽出 呎價創項目新高

由信置（0083）、會德豐地產、嘉華國際（0173）及爪哇控股（0251）合作的西南九龍維港滙II，周末沽出一伙2座29樓B室，實用面積741平方呎，屬3房間隔。單位成交價2376.3萬元，呎價32,069元，創項目3房戶呎價新高。維港滙系列上月共沽12伙，套現逾3.5億元。

西南九龍維港滙II

由信置、嘉華國際、招商局置地（0978）及港鐵（0066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，最新售出3B座29樓F室，實用面積451平方呎，屬兩房間隔，成交價756.9萬元，呎價16,784元。

項目於上月26日首輪開售138伙，目前累沽80伙，套現逾6.5億。

另外，洪水橋滙都亦錄零星成交，資料顯示，本周末以505.77萬元售出第3座5樓A08室，單位為1房間隔，實用面積343平方呎，折合呎價14,745元。