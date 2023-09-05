ONE INNOVALE 2期連撻4伙　周六重賣9伙撻訂貨　個別單位加價3%

恒地（0012）發展的粉嶺北ONE INNOVALE-Bellevue不足一星期連錄9宗撻訂個案，單計昨日（4日）已連錄4宗撻訂個案。發展商亦落實於本周六（9日）中午12時，於尖沙咀美麗華廣場售樓處以先到先得形式，發售該9伙撻訂單位。



至於昨日錄得的撻訂單位為C座8樓、11樓以及21樓的12、15及23室，成交價介乎318.2至420萬元，該批單位於去年10月份沽出，惟直至昨日列為終止買賣合約，料眾買家撻訂並遭沒收5%樓價，估計共涉約71.2 萬元訂金。

部份撻訂單位加價約3%

另外，發展商更新價單，部份撻訂單位亦有加價約3%，以C座11樓15室為例，實用面積221平方呎，單位最初定價為339.9萬元，經加價3%後變為350.1萬元，換言之扣除最多7%折扣優惠後，單位折實售325.59萬元。

此外，個別價單的即供成交期由原來的60天加至90天，並需在簽訂臨時買賣合約30天內多付樓價5%訂金。

恒基物業代理有限公司營業（一）部總經理林達民表示，項目會所CLUB INNOVALE共設有 3層，提供多達約30項的多元化完善設施，室內外面積廣達36,000平方呎。