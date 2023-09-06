租戶升呢做業主　慈善機構救世軍1.22億購葵涌同珍工廈

有銅鑼灣大地主之稱的本地發展商金朝陽（0878），在5月份委託代理出售葵涌同珍工業大廈一籃子物業，叫價1.6億元。據悉，該批物業最新由慈善機構救世軍以1.22億元買入，成交價較叫價低約24%，不過業主金朝陽持貨約6年，帳面仍大賺約67%。



上述物業為葵涌昌榮路9至11號同珍工業大廈地下至3樓一籃子物業，建築面積合共約37,081方呎，5月份業主金朝陽意向價約1.6億元，連現有租約出售。物業位於地下至3樓，設獨立升降機，地下單位由知名慈善機構承租多年，連穩健鐵約出售。

部份樓面現由救世軍租用

資料顯示，該批物業在8月份以1.22億元沽出，新買家為THE GENERAL OF THE SALVATION ARMY，即為慈善機構救世軍。事實上，救世軍目前正使用同珍工業大廈A座1樓A室作為辦事處。

2017年買入價7300萬 金朝陽持貨6年賺近半億

翻查資料，上址原業主為至尊迷你倉（葵涌1）有限公司（ONE STORAGE（KC1）COMPANY LIMITED），其公司董事包括金朝陽主席兼執行董事陳慶達，以及金朝陽太子女、擔任執行董事的陳慧苓。

金朝陽於2017年以7,300萬元買入上述葵涌同珍工業大廈一籃子物業，即是次易手帳面賺約4,900萬元或67%。