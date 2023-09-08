平均每日蝕3宗！9月首七天錄21宗二手蝕讓　95%都喺呢四年買入

本港樓市蝕讓潮持續，據《香港01》統計，9月份首七天全港各區共錄至少21宗二手蝕讓個案，即平均每日錄得約3宗蝕讓，其中95%蝕讓個案全部均為2017年至2020年期間買入。蝕得最甘為西貢豪宅傲瀧銀主盤，較6年前買入價帳面勁蝕約30%。



另外元朗區屬重災區，9月份首七天共錄得4宗蝕讓，一眾原業主合共帳蝕829萬元離場，區內鐵路盤朗城匯更於兩日內連錄兩宗蝕讓。



資料顯示，截至本月首七天，蝕幅及蝕讓金額最多為西貢豪宅、有明星屋苑之稱的傲瀧，一伙頂層戶以3,000萬元沽出，較六年前買入價帳面勁蝕約30%。涉及單位為15座頂層B室，屬銀主盤，實用面積1,837平方呎，屬三房間隔，連1,763平方呎天台。原業主於2017年買入後向財務公司進行按揭，及後於2021年再向二線銀行進行樓宇二按，直至去年才轉按至傳統銀行，惟最終淪為銀主盤。

明星屋苑傲瀧銀主盤 6年貶值1287萬

據知，單位年初以6,000萬元叫價放盤，及後於上月減至3,140萬元吸客，單位終以3,000萬元沽出，呎價1.6萬元。至於原業主於2017年以4,287萬元買入，至今約6年，是次銀主轉手帳面蝕讓1,287萬元，單位期內貶值約30%，亦屬今年該屋苑最大蝕讓。

↓傲瀧15座頂層B室↓

紅磡昇御門四房2250萬沽 投資者11年勁蝕26.6%

另外，蝕讓金額第二大個案為紅磡昇御門1座中層A室連車位，原業主持貨11年轉手帳面虧損約817.4萬元，創同屋苑歷年來最大蝕幅，勁蝕26.6%。

據知，該單位為實用面積1,570平方呎，屬四房兩廳間隔，座向正南，可眺望維港煙花景。最初用作投資收租，及後因有意套現，故在去年1月以3,500萬元叫價放盤，惟一直未獲承接。直至近日大劈至2,250萬元賣出，累減1,250萬元，呎價14,331元。

紅磡昇御門。（資料圖片）

至於以地區劃分，當中元朗區為重災區，共錄得4宗蝕讓個案，冠絕全港各區，涉及元朗瑧頤、Park YOHO Genova，連鐵路盤朗城滙也無一幸免，蝕讓幅度介乎16.1%至25.1%，合計貶值金額，一眾原業主合共帳面蝕829萬元離場。

元朗區淪蝕讓重災區 鐵路盤朗城滙兩日內蝕兩伙

當中鐵路盤朗城滙更於兩日內連錄兩宗蝕讓，其中一單為2座低層F室，實用面積532平方呎，屬於兩房間隔。原業主為本地人，於2019年以888.3萬元買入單位，由於有意移居内地，加上不看好香港後市，遂決定放盤止蝕離場，持貨4年帳面蝕讓171.3萬，單位貶值19.2%近兩成。扣除裝修、印花稅等其他買賣成本，估計實蝕逾200萬元離場。

單位最初於6月以780萬元「蝕讓價」放盤，比當年買入價已平近100萬元，惟最終要再劈至717萬元沽出，呎價13,477元，較同屋苑單位平均呎價為14,543元低約7.2%。