長沙灣映築下周二賣18伙　悉數由市建局持有　個別單位減價逾兩成

恒地（0012）及市建局合作的長沙灣映築，今日（7日）落實於下周二（12日）發售18伙單位，該批單位悉數由市建局持有，涉及一至三房，實用面積323至769平方呎，售價538.96萬至1,126.51萬元，呎價14,649至18,088元。



項目未有提供任何折扣及付款計劃優惠，入場單位為5樓J室，實用面積323平方呎，屬一房間隔，售價為538.96萬元，呎價16,686元。

其中，有17伙涉屬日前推出的第7號價單，除下1伙屬第1號價單，該單位將早於去年1月已開價的1伙三房單位，涉及為5樓A室，由原先定價的1,504萬元，下調25%至1,126.51萬元。

個別單位減價逾兩成

另外，撇除樓層因素，亦有個別單位呎價較同類已沽出單位低約一成，以今批入場單位5樓J室，實用面積323平方呎、一房，售價為538.96萬元，呎價16,686元計，較去年初售出的同類單位的7樓J室，成交價704.97萬元、呎價21,826元，減價逾23.5%。

映築位於青山道233號，鄰近港鐵荔枝角站，合共337伙，間隔包括一房兩房、兩房連儲物室及三房單位，項目標準樓層一層提供12個單位。