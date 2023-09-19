恒地、太古底價63.1億統一鰂魚涌舊樓業權　成歷來最貴強拍項目

恒地（0012）與太古地產（1972）收購及發展的鰂魚涌英皇道與濱海街一列舊樓，今日（19日）進行強拍程序，發展商代表、恒地執行董事黃浩明到場競投，以底價63.1億元奪得項目，為本港歷來最大宗單一強拍個案。



被問及是次強拍底價為歷史上最高價，恒地執行董事黃浩明表示，底價由法庭根據以前的成交金額作標準，認為與現在市況脫節，但集團持有9成業權，所以照原定計劃拍下項目，強調成交價並不反映成本價。黃浩明再指，項目與太古合作，太古亦對該地區十分熟悉，預計樓面可達44萬平方呎，希望明年中開始動工，2029年落成。

黃浩明：底價與現在市況脫節

上述強拍地盤位於英皇道983至987A及濱海街16至94號，包括於1959至1962年落成的瑞士樓舊樓物業。

項目明年中動工、2029年落成

根據鰂魚涌分區計劃大綱核准圖，該土地現劃為「住宅（甲類）」用途，物業佔地約43,881平方呎。該物業將以部分交吉、部分連現有租賃、租約及准用約（如有）及以「現狀」為基礎出售，但受制於現有建築物命令及通知。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李佩儀表示，鰂魚涌因近年去中心化而備受青睞，因此具有強勁的資本增值和租金收入潛力。鑑於該地區供應稀缺，該項目或將受益於未來的房地產價格上漲。此外，該地區毗鄰核心商業區，現代化設施齊全 ，對租戶也很有吸引力。該地段的規模將為開發商提供龐大的機會，能藉興建大型項目來滿足該地區的需求。

濱海街項目擬建兩幢商住分層大廈

據早前屋宇署資料，上述的鰂魚涌濱海街重建項目，已獲屋宇署批准興建兩幢28層高（另設3層基座及2層地庫）的商住分層大廈，住宅部分樓面約36.83萬平方呎，商業部分樓面涉約7.23萬平方呎。該項目曾向城規會申請發展商廈，但遭到拒絕，隨後發展商「轉軚」作住宅發展。

對上一宗全港最大額強拍個案為鰂魚涌華廈工業大廈重建項目，在今年5月份獲批強拍，底價51.25億元。惟申請人太古地產其後自行統一物業權益，毋須進行強拍程序。