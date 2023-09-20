本月6宗內地專才租樓　7.38萬租維港頌、「一炮過」45萬租啟德1號

隨著政府搶人才政策出台，加上息口持續高企令不少買家「轉買為租」，雖然已過租務旺季，但單計本月仍錄最少錄7宗內地人來港租樓個案，當中有6宗為內地專才，其中北角維港頌逾千呎四房以7.38萬元租出，另啟德1號II期亦獲內地專才「一炮過」繳全年租金及2個月按金，共44.8萬元承租。



美聯物業分行高級營業經理江雲龍表示，是次租賃成交為北角維港頌一個8座高層A室，實用面積約為1,269平方呎，屬四房套房間隔，外望開揚景觀，新近以7.38萬元租出，呎租約為58.2元，屬本月區內大額租賃成交。

據知，租客屬來港的內地專才，因鍾情項目間格寬敞，並且鄰近港鐵，交通方便，並在參觀多區樓盤後，決定承租上述單位。據知，業主於2019年4月以約5,789.5萬元買入，以是次租金計算，回報1.5厘。

北角維港頌。（資料圖片）

內地專才「一炮過」繳44.8萬元租啟德1號

另一個內地專才租樓個案，涉及為啟德1號II期3座高層G室，實用面積799平方呎，屬三房套連儲物房間隔，該名內地專才一次過付全年租金，連2個月按金，一次過繳付合共44.8萬元，平均月租3.2萬元，呎租約40元。據知，業主於2017年2月以約1,577.7萬元買入，以是次租金計，租金回報約2.4厘。