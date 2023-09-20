飛揚第1期現樓示位曝光　周日賣70伙、新增推專才優惠3%｜多圖

由長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚今日（20日）公布最新消息，項目將新增專才優惠，高達樓價3%。長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，項目日內更新價單內的付款方法，並落實於本周日（24日）推售餘下70伙。至於今日開放的三房現樓示範單位亦會於本周五（22日）對外開放。



本周日推售的70伙單位涵蓋兩房至三房，其中兩房佔38伙、三房佔32伙，整批市值6.42億元。

「租置賞建期」付款計劃享5%現金回贈

而更新價單增設3個建築期付款方法，並維持最多15%折扣，其中包括「租置賞建期」付款計劃，及「至尊人才建期」付款計劃。前者為指定兩房及三房買家提供4%或5%現金回贈，後者則為合資格行業專才及提供額外3%折扣。

據知，屯門飛揚系列兩期至今沽出702伙，套現約35億元。

開放三房套現樓示位 門口設長玄關、不設露台

另外，發展商亦開放一伙交樓標準的現樓示範單位，涉及為第一期第1座21樓A室，實用面積為712平方呎，屬三房套間隔，大門入口位置設有長玄關，連接長方寬敞的客飯廳，不設露台。

單位採用橫排式設計，客飯廳與所有睡房均享同一景觀，每間房都設有玻璃窗以增加自然光入屋。主人套房面積寬敞並連浴室，設有浴缸及窗門，屬「明廁」設計 。至於廚房以梗廚設計，設有L形工作枱面，並連一儲物室。

↓↓飛揚第一期第1座21樓A室↓↓