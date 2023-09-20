九龍城文曜「蝕讓價」搶客　未開售已獲7伙預留　總值逾5500萬

建灝地產旗下九龍城住宅翻新項目文曜昨日公佈首張「驚喜價」價單，並宣佈接受買家以先到先得形式預留單位，項目即日錄得7伙預留單位，佔首輪伙數的22.5%。



文曜首張價單提供31伙，戶型涵蓋1房至3房，實用面積379至904平方呎。價單平均呎價為18,488元，更低於發展商的成本價。開價當日即吸引了數十位買家到場參觀示範單位，最終有7伙單位獲預留，分別為3伙2房1套連儲物室戶型及4伙1房戶型。

當中1房戶最高售價的11樓D室已被預留，折實售價687萬元，呎價18,129元。至於2房戶最貴為9樓A室，折實售價1,160萬元，呎價18,270元。預留單位佔首批伙數約22.5%，估計總值超過5,500萬元。

文曜戶型平面圖

首批均價1.84萬 發展商：每呎成本2.06萬

建灝地產投資及銷售部董事鄭智荣表示，由於樓盤屬翻新項目，不受一手住宅條例所限制，所以將不會公開上載樓書及價單。

文曜昨日開價，發展商明言以蝕讓價開盤，首批31伙折實平均呎價為18,488元。不過發展商指出，項目每呎成本為2.06萬元，即首批呎價較成本價低近10.2%。