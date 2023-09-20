澐璟逾1.2億沽四房　創項目及跑道區雙破頂　睿峰1622萬沽兩房

由華潤置地（海外）、保利置業（0119）合作的啟德跑道區澐璟，今日（20日）沽一伙樓王單位，成交價及呎價創項目及跑道區分層新高。



涉及單位為1座27樓A室，實用面積為2,088平方呎，屬四房三套連私人電梯大堂，望維港煙花海景，屬1座樓王級別，剛以逾1.219億元沽出，呎價近58,401元，除了創項目分層單位成交價及呎價新高，同時亦屬跑道區分層成交價及呎價新高。

澐璟自去年11月以招標形式開售至今累售99伙，成交金額逾49.7億元。

星凱．堤岸791.8萬沽一房

另外，中洲置業旗下火炭星凱．堤岸亦沽一伙，屬3座32樓E室，實用面積348平方呎，屬一房連開放式廚房間隔，成交價791.8萬元，呎價22,753元。據悉，買家購入單位作長線投資。項目 開售至今累售881伙，套現逾91億元，平均呎價20,375元。而自上周三起於8日內連沽7伙，吸金9,036萬元。

火炭星凱．堤岸。

長沙灣睿峰1622萬沽兩房戶

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰，亦以逾1,622萬元沽兩房戶，呎價31,377元，屬2月初重啟銷售步伐至今最高呎價的兩房單位，成交單位為東翼33樓E單位，實用面積517平方呎。

發展商表示，項目自2月初重啟銷售步伐迄今累售93伙，套現金額逾10億元；整個項目現累售283伙。