老字號安記1.8億購荃灣地廠　相當於468萬罐溏心鮑魚

擁半世紀歷史、以銷售罐頭鮑魚而聞名的本地老字號安記海味，新近豪斥1.78億元買入荃灣一個工廈地廠物業。以安記海味發售的罐頭溏心鮑約38元計算，是次入市地廠物業，相當於賣逾468萬罐溏心鮑魚。



物業交吉易手 代理料安記海味自用

上述成交物業為荃灣德士古道204至210號和富大廈地廠物業，面積約2.3萬平方呎，在3月底以1.78億元易手，成交呎價約7,739元。有代理指，該地廠物業現況交吉，易手後有機會由安記海味自用。上述地廠早前曾由德國福斯汽車（VOLKSWAGEN）租用作汽車維修中心，十年前月租約40萬元。

+ 2

上述物業新買家為安記海味有限公司（ON KEE DRY SEAFOOD CO.LIMITED），其公司董事包括安記第二代掌舵人、董事總經理潘權輝。是次入市安記海味繳稅756.5萬元，相當於樓價4.25%。

70年初上環創立 主打鮑魚產品

安記海味為本地老字號，在70年初於上環創立，創辨人為潘雄安，目前已交由第二代掌舵人潘權輝經營。安記海味主打鮑魚產品，單是鮑魚已有多達150多個選擇，來自日本、澳洲、南非、中東等地，同時又採用多種製法，包括乾鮑、即食鮑魚、急凍鮑魚、刺身鮑魚等。

至於上述荃灣工廈地廠原業主為資深投資者「永恆鋼鐵」曹萬洪及曹勁倫及相關人士，物業早於2004年7月以1,900萬元買入，是次易手帳面升值約8.3倍或1.59億元。