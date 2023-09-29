新香港人啃3000萬辣稅　豪擲2億買The Austin複式、呎價6萬｜多圖

撰文：黃祐樺
出版：更新：

尖沙咀The Austin新近錄一宗二手高價成交，新買家屬「新香港人」，是次入市繳付高達3,000萬元，佔樓價15%的辣招稅，料本身在港已有物業。至於原業主則持貨3年，在額外印花稅（SSD）「鬆綁」後沽貨，帳賺約5,000萬元離場。

據市場消息指，是次成交為The Austin第二座高層複式單位，實用面積3,306平方呎，連2,087平方呎平台，屬五房間隔，內置樓梯上落。

據知，單位最初以2.3億元叫價放盤，新近以2億元連兩個車位沽出，累減3,000萬元或13%。是次成交呎價高達60,496元。

↓↓The Austin第二座高層複式單位↓↓

+5

連辣稅總成本2.3億　每呎成本近7萬

至於新買家姓陳（CHEN），英文名字屬國語拼音，料為取得本地身份證的「新香港人」，而是次入市稅款為3,000萬元，佔樓價15%，反映本身在港已有物業，因需繳付樓價15%的雙倍印花稅，如連同稅款成本計算，料該名買家總入市需繳約2.3億元，即每呎成本高達69,570元。

2020年買入價1.5億　升值33%

而原業主登記姓名亦屬國語拼音，於2020年以1.5億元買入，持貨至今3年，待額外印花稅（SSD）「鬆綁」後沽貨，是次轉手帳面獲利約5,000萬元，單位期內升值33%。

The Austin。（資料圖片／梁鵬威攝）
睇淡後市買入一年即走　大埔康樂園洋房罰完辣稅實蝕「7球」樓價指數較高峰累挫近15%　政府歷年推出三大辣招稅有望調整樓市辣招有望調整　美聯布少明：如撤辣屬「亡羊補牢，未為晚也」龍漢標歡迎財政司言論　呼籲從速全面撤辣、避免引發危機新地兩商場擲近200萬升級　料中秋國慶假期人流生意升18%
本地樓市
二手樓成交
油尖旺區樓市
豪宅
豪宅市場
內地客