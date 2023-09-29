新香港人啃3000萬辣稅　豪擲2億買The Austin複式、呎價6萬｜多圖

尖沙咀The Austin新近錄一宗二手高價成交，新買家屬「新香港人」，是次入市繳付高達3,000萬元，佔樓價15%的辣招稅，料本身在港已有物業。至於原業主則持貨3年，在額外印花稅（SSD）「鬆綁」後沽貨，帳賺約5,000萬元離場。



據市場消息指，是次成交為The Austin第二座高層複式單位，實用面積3,306平方呎，連2,087平方呎平台，屬五房間隔，內置樓梯上落。

據知，單位最初以2.3億元叫價放盤，新近以2億元連兩個車位沽出，累減3,000萬元或13%。是次成交呎價高達60,496元。

↓↓The Austin第二座高層複式單位↓↓

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連辣稅總成本2.3億 每呎成本近7萬

至於新買家姓陳（CHEN），英文名字屬國語拼音，料為取得本地身份證的「新香港人」，而是次入市稅款為3,000萬元，佔樓價15%，反映本身在港已有物業，因需繳付樓價15%的雙倍印花稅，如連同稅款成本計算，料該名買家總入市需繳約2.3億元，即每呎成本高達69,570元。

2020年買入價1.5億 升值33%

而原業主登記姓名亦屬國語拼音，於2020年以1.5億元買入，持貨至今3年，待額外印花稅（SSD）「鬆綁」後沽貨，是次轉手帳面獲利約5,000萬元，單位期內升值33%。