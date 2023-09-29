普縉集團：本港樓價第四季料下調5%　低價新盤打壓二手市場

本地華資測量師行普縉集團發表《2023年第三季香港地產市場分析》報告指，在樓市氣氛趨淡的情況下，發展商貼近市價開新盤導致二手市場價量齊跌，並預期住宅樓價於第四季可能會有5%下調空間。



報告指出，由於美國聯儲局有機會繼續加息，樓市有可能進一步調節，預計本港第四季樓價將下調5%。若本屆政府的來年施政報告有「減辣」，以及針對發展商新盤推售量及訂價方向的措施出台，有機會提振市場信心及促進樓市的流動性。現時住宅市場淡靜，資金或有機會更多轉投工商物業。

新盤低價吸納二手樓客源

報告亦指，現時部份發展商以接近成本價水平推售樓盤,反映他們對後市未感樂觀。加上準買家預期樓價調整仍會持續，發展商亦無法一如以往於高溢價下推售旗下項目。因此發展商近期以貼近市價水平推售新盤將導致二手市場持續受壓。本年第二和第三季發展商積極推售旗下新盤項目已吸納不少二手樓客源，現時多個市區的二手樓呎價則維持約15,000至16,000元水平，一些老牌屋苑如美孚新村更跌破呎價1萬元。

老牌屋苑美孚新村近期更跌破呎價1萬元。

銀行按揭加息影響樓市

另外，本港多間主要銀行剛宣布新造按揭加息，二手樓及一手樓新按息均會生效。年內多次上調按息會影響有意入市人士的負擔能力，難免對樓市帶來壓力。息口上升同步令發展商的建築成本增加，影響發展商投地出價。以啟德2A區住宅地9月中的招標結果為例，地價重返近十年前的水平，對市場有啟示作用。不過亦顯示發展商對於市區位置優越的地皮發展仍有不錯的信心。