訛稱置業自住實質出租　高級消防隊長呃按揭貨款780萬　欺詐罪成

香港樓價水平高，為了向銀行承做高成數按揭，不時有買家訛稱置業自住。39歲高級消防隊長許智豐在2020年買樓時訛稱置業自住，以欺詐銀行等批出8成按揭貸款約780萬元「呃按揭」，不過單位實質用作出租用途，最新被判處兩項欺詐罪成，法官明言判監是唯一選項。被吿續准以原有條件繼續保䆁，押後至下星期二求情及判刑。



被告許智豐為高級消防隊長，在2020年4月10日簽訂臨時買賣合約，以965萬元購入新蒲崗譽‧港灣一個單位，訛稱置業自住，獲中國工商銀行（亞洲）批出8成按揭貸款，涉資近780萬元。不過在單位成交前兩天，被告向地產代理詢問物業市值租金，同年7月6日成交當日，被告獲銀行放款，同日簽署放租紙委託地產代理出租物業，成功租出物業。

法官明言判監屬唯一選項

暫委法官陳炳宙頒下裁決理由書指，被告簽署文件時承諾和聲明將來會把該物業用作自住，若日後有意圖或行為把物業出租，被告便有責任向銀行披露。

被告於警誡下稱，申請按揭貸款和按揭保險過程中一直有自住打算，直至成交後數小時覺得物業「唔係好夠住」及得知物業有租值，才改變主意出租物業。法官反駁指出，物業的面積和間隔一直沒變，若被告認為單位空間細小根本不會買，因此不接納被告說法。

成交前兩天向地產代理詢問物業市值租金

法官續指，被告在成交前2天已向地產經紀查詢物業放租情況，並將鎖匙交給物業代理，成交當天便簽署放租紙，唯一合理推論是被告在成交前已有出租意圖，藉蓄意欺騙令按證保險公司批出按揭保險，獲工銀亞洲批出貸款，使被告獲得利益，遂裁定罪成。