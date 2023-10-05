港足前隊長陳偉豪開單　峰景大廈兩房1880萬沽　業主四年蝕一球

香港足球代表隊前隊長陳偉豪退役後，近年轉型地產代理，新近再促成一宗逾千萬住宅買賣，涉及為北角峰景大廈靚裝兩房，原業主持貨4年，單位貶值6%。



中原高級資深區域營業董事陳家鴻表示，是次成交為峰景大廈低層G室，實用面積1,163平方呎，屬兩房間隔，最新以1,880萬元沽出，呎價16,165元。據放盤圖片所見，單位內櫳闊落，有靚裝修。至於新買家為同區換樓客，見上址環境清幽，放盤價錢合理，遂決定入市單位自用。

↓↓峰景大廈低層G室↓↓

持貨4年貶值6%

另根據資料顯示，較上址低一層的同類型單位，於2021年9月以2,528萬元成交，平均實用呎價21,737元，反映是次造價較2年前回落648萬元或26%。據知，原業主則於2019年以2,000萬元買入，持貨4年，是次轉手帳面蝕讓120萬元，單位期內貶值6%。

陳家鴻又補充，上述成交由港足前隊長、分行高級客戶經理陳偉豪與中原地產高級資深區域營業經理蘇浩德及副分區營業經理潘煒合作成交。