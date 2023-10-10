僭建｜元朗新慶村、粉嶺永寧圍村屋業主不遵從清拆令　罰款逾16萬

屋宇署指出，兩名業主由於不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，上月分別於粉嶺裁判法院及屯門裁判法院被定罪及判罰款共逾16萬元。



第一宗個䅁涉及粉嶺永寧圍一幢四層高的僭建村屋（包括一層地庫及三層高上蓋）及一個位於該村屋天台上約646平方呎的僭建物。由於有關屋宇不會獲得地政總署發出的豁免證明書，不屬《建築物條例（新界適用）條例》（第121章）的新界豁免管制屋宇。而有關僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向有關業主發出兩張清拆令。

粉嶺永寧圍業主被罰7.6萬

由於該業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署提出檢控，並於上月26日在粉嶺裁判法院被定罪，有關業主在法庭求情時表示會安排所需的清拆工程，最終該業主被判罰款合共76,190元。

粉嶺永寧圍。（網上圖片）

天台設逾三百呎僭建物

第二宗個案涉及位於元朗新慶村一幢村屋天台上一個面積約323平方呎的僭建物。有關僭建物並無事先獲得屋宇署的批准及同意，屋宇署遂根據《建築物條例》第24（1）條向有關業主發出清拆令。

由於有關業主沒有履行清拆令，故遭屋宇署提出檢控，並於上月22日在屯門裁判法院被定罪及罰款88,460元。

不遵從清拆令最高罰款20萬、監禁一年

屋宇署發言人表示，僭建物可導致嚴重後果，業主必須盡快遵從清拆令。對於未有遵從清拆令的業主，屋宇署會繼續採取執法行動，包括提出檢控，以保障樓宇安全。根據《建築物條例》，任何人無合理辯解而沒有遵從清拆令是嚴重罪行，一經定罪，最高可處罰款20萬元及監禁一年，及可就罪行持續的每一天，另處罰款2萬元。