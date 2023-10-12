放盤年半7次調整叫價　新寶城兩房588萬沽　終實蝕逾180萬｜多圖

二手市場疲弱，將軍澳新寶城有業主賣樓急套現，屋苑一伙兩房戶放盤逾一年半，先後七次調整價格，累積劈價超過兩球半，新近以587.9萬元沽出。原業主持貨至今逾5年，轉手帳蝕讓逾150萬元，如連同基本使費，料實蝕逾180萬元離場。



將軍澳香港置業首席分區董事劉浩勤表示，是次成交為將軍澳新寶城1座低層D室，實用面積434平方呎，屬兩房間隔，座向北，可望單車館，原業主因急套現賣樓。

↓↓新寶城1座低層D室↓↓

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放盤逾一年半 先後7次調整價格

據了解，該單位最初於去年2月以838萬元叫價放盤，及後先後7次調整價格。其中於去年底由當時叫價690萬元，曾一度提高至今年初的730萬元，惟無人問津，於今年8月又再下調至675萬元求售，新近終以587.9萬元沽出，呎價13,546元。換言之，單位放盤逾一年半累劈250萬元或近30%。

原業主於2018年中以738萬元買入該單位，持貨至今逾5年，是次轉手帳面蝕讓逾150萬元，單位期內貶值20.3%。如計及當時入市繳印花稅約27.6萬元，以及買入賣出的佣金及律師費計，料實蝕逾180萬元離場。劉浩勤補充，屋苑目前有約71個放盤，入場費550萬元起。