電器大王蒙民偉家族3.5億沽中環商廈　玩具大王蔡志明承接

「玩具大王」蔡志明。（資料圖片）

港島商業區錄得矚目大額成交個案。由「電器大王」蒙民偉家族等持有的中環永安集團大廈中層全層單位，新近以3.47億元沽出，承接新買家為「玩具大王」蔡志明。



上述成交個案為中環德輔道中71號永安集團大廈14樓全層，面積15,946平方呎，在9月29日以3.47億元沽出，成交呎價約2.18萬元。新買家為卓年集團有限公司（TOP YEAR GROUP LIMITED），公司董事為「玩具大王」蔡志明。據了解，該全層單位現由醫療中心租用，月租70萬元，即蔡志明可享租金回報約2.4厘。

蒙民偉家族1982年斥5451萬買入 升值2.92億

資料顯示，該物業原由信興電器貿易有限公司（SHUN HING ELECTRONIC TRADING COMPANY LIMITED）持有，其公司董事包括蒙倩兒（MONG, SIEN YEE CYNTHIA）和蒙德揚（MONG, TAK YEUNG DAVID），為蒙民偉子女。

蒙民偉為前信興集團創辦人及董事長，代理樂聲牌家庭電器及影音產品，有「電器大王」、「電飯煲大王」之稱；其兒子蒙德揚現時為信興集團主席兼行政總裁。上述物業早於1982年買入，當時買入價為5,451萬元，即持貨41年升值5.36倍或約2.92億元。