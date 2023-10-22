KOL話畀你知銀行call loan樓市必冧　但冇話畀你知原來是財務公司

在兩三個星期前，有KOL在網上發表文章，指有銀行向供款準時的按揭客戶call loan，樓市必冧，銀行方面已經作出解釋話這是個別事件，唔會影響其他客戶，至於是什麼原因就冇講，我估計是那個客戶將按在銀行的物業在財仔做二按，這樣做是違反金管局條例，如果銀行知道又唔call loan，責任就會在銀行。



所以在銀行知道之後，即使客戶準時還分期，銀行都會call loan，至於解決方法，就是客戶將整個物業轉按至財仔，雖然要付較高利息，但可以多借一些，最低限度可以解燃眉之急，但這是一個治標不治本辦法，本來按在銀行已經供唔起，轉按至財務公司又點會供得起，不用太久，多則一年，少則三個月，財務公司就會向那個客戶call loan，最後那個物業就會變成銀主盤。

上述是其中一個原因點解是財仔而不是銀行向按揭客戶call loan，而另一個原因就是當業主買入那個單位之後，無法向銀行取得按揭貸款，但又要成交，唯有向財務公司做按揭，雖然利息是高一些，但又可以多借一些，業主可以捱多一段時間，但很不幸在這段時間利息上升，業主負擔加重，很可能供唔起，而且樓價下跌，財仔為了保障自己，亦會要求客戶保差額，變相是call loan，客戶冇得還就會畀銀行收樓。

如果按在銀行，只要準時供款，銀行絕大多數不會call loan，但如果銀行向準時還款的客戶call loan，真係代表樓市危危乎，KOL亦講得冇錯，樓市會大冧，但現在情況是財務公司向客戶call loan，財仔追數，閒過立秋，追完之後可能還有多少錢退回給客戶，好彩問財仔借錢買樓的人實在不多，對樓市影響較為輕微，不過KOL唔會糾正自己，話畀你知是財仔而非銀行call loan。

【財經專欄】湯文亮｜紀惠集團行政總裁

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