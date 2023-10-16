旺角單幢樓SKYPARK四百呎一房　618萬易手　3年帳蝕一球沽｜多圖

雖然市場憧憬政府為樓市減辣，但市區單幢樓依然錄得勁蝕個案。旺角單幢樓盤SKYPARK一伙實用面積逾四百呎的一房戶，以618萬元沽出，較三年半前買入價帳面貶值「一球」。



富榮地產代理鄭運就表示，上述成交個案為SKYPARK低層B3室，實用面積404平方呎，採一房間隔，外望內街及樓景，新近以618萬元沽出，成交呎價約15,297元。

2020年4月買入價718萬

據了解，原業主於2020年4月以718萬元買入上址，是次沽貨帳面貶值100萬元，蝕幅高達14%。

↓SKYPARK低層B3室↓

上月底同類戶型成交價655萬

資料顯示，該單幢樓盤對上一宗同類個案為9月底，為另一伙低層B3單位，實用面積同為404平方呎，成交價655萬元，反映該類戶型在不足一個月的情況下，再跌價約4.5%，「成交價一個低過一個」。

鄭運就表示，目前SKYPARK有多達50個放盤，最低入場費約495萬元。他認為，近期地產界金融界紛紛建議政府為樓市撤招、減辣，令部份買家在施政報告前，向業主討價還價，趁樓價仍處低位時偷步入市。