市區上車屋苑一周兩宗蝕讓　淘大花園兩房505萬沽、三年蝕17%

撰文：蔡偉南
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九龍灣上車屋苑又再蝕讓。淘大花園一伙兩房戶以505萬元蝕讓價沽出，較3年前買入價帳面蝕105萬元，蝕幅高達約17.2%。

美聯分行助理區域經理黃遠基表示，上述成交單位為淘大花園K座高層8室，實用面積378平方呎，屬兩房間隔，向東南，景觀開揚，有企理裝修，由於價錢「超筍」，且獲睇好政府將會調整樓市辣招的外區上車客承接，成交價505萬元，呎價約13,360元。

2020年9月買入價610萬

資料顯示，原業主於2020年9月以610萬元購得，是次轉手帳面蝕讓105萬元或約17.2%。黃遠基表示，該名外區上車客憧憬施政報告有機會減辣，故加快入市。淘大花園本月暫錄8宗成交。

↓淘大花園K座高層8室↓

淘大花園

上周同屋苑兩房戶大蝕23%離場

事實上，上周淘大花園亦錄得蝕讓個案，蝕讓更高達23%。上周勁蝕個案為淘大花園2A期J座低層，實用面積約378平方呎，屬2房間隔，望西南望東九文化中心景。單位以438萬元轉手，折合呎價11,587元，價格水平重回2016年，成交造價低市價約10%，創屋苑同類型單位近年新低。

原業主於2018年6月以約570萬元購入上述單位，持貨5年是次成交帳面虧損132萬元約23%。

↓↓淘大花園2A期J座低層↓↓

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