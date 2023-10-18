荃灣工廈中層呎價低過2000元沽　鄧成波家族蝕二千萬售同廈地廠

雖然近期整體工商舖市場淡靜，但荃灣東區的工商物業表現不俗。荃灣華隆工業大廈一伙中層物業新近錄得低價成交，物業連租約以618萬元售出，呎價1,923元，不到2,000元。至於鄧成波家族最新以2,500萬元沽出同廈地廠單位，需蝕讓離場，帳面損失2,000萬元。



中原（工商舖）工商部副分區營業董事馬健邦表示，涉及物業為荃灣橫龍街49號華隆工業大廈10樓D室，面積約為3,213平方呎，連同租約成交價約618萬元，折合呎價為1,923元。現租客為從事倉存行業投資者，每月租金回報約達2.5萬元，回報率高達約4.8厘。

比3年前同類成交再低兩成

馬氏指，華隆工業大廈物業向來放盤量少且買賣交投量不多，是次成交呎價低至2,000元以下，吸引市場注目。該廈對上一宗成交要追溯至2020年，成交呎價約為2,376元，與是次成交呎價約1,923元相比，差幅近20%。

原業主早於1996年以約52萬元購入上述物業，27年間升值近10.8倍，帳面獲利566萬元。

荃灣華隆工業大廈

鄧成波家族放售地廠 5年蝕二千萬

除上述單位以外，華隆工業大廈的地廠最新亦錄成交，最終以2,500萬元連租約獲投資者承接。據悉，地廠原業主為鄧成波家族，曾於2018年初以約4,500萬元入手物業，是次轉售帳面虧蝕約2,000萬元。現時地廠已租出，月租7.5萬元，估計新買家獲租金回報約3.6厘。