60億中環商廈送贈寶貝女？　「越南朱」運滯急散貨76億｜樓市燈神

近年樓市持續下行，無論投資什麼類別的物業，基本上都難免要蝕讓，或者是遇到物業估值大幅下跌的情況，如此嚴峻情況下，一班富豪要減磅就無可避免。今年有唔少富豪都要大手沽貨，其中一個比較黑仔的富豪就係富商「越南朱」朱立基，燈神聽聞佢喺今年起一直減持在港貴重物業，至今已經賣咗4項「億億聲」嘅物業，套現金額高達76億元，規模相當大。



值得留意返，「越南朱」朱立基老婆係越南女首富、萬盛發集團主席張美蘭，但佢係2022年10月因為涉及非法發行債劵，挪用數億港元被越南警方拘捕，而朱立基的沽貨行動亦由當時起展開。



越南女首富張美蘭被捕後 展開沽貨行動

睇返資料，朱立基喺香港土生土長，小時候依靠父親朱鎮康在上環東街開設「銘昌號」賣鹹魚養活一家。他長大後到德國留學，其後被德國公司派往越南工作，並認識張美蘭。

朱立基與張美蘭結婚後，早喺1991年在越南成立萬盛發集團，最初從事貿易，再轉做酒店及餐飲生意，喺1995年開設第一間酒店，即西貢溫莎酒店，並開設多間餐廳，其後更在香港及越南沾手房地產生意，在港更擁有逾百億元物業。

盈置大廈持貨公司董事轉為女兒朱悅嫻

「越南朱」在港擁有的貴重物業主要位於港島區，當中包括咗日前傳聞以約64億元沽出的中環商廈德輔道中77號盈置大廈，即前身為恒生大廈。朱立基早於2009年9月以約36億購入盈置大廈，即是次大賺28億元或78%。

不過雖然盈置大廈市傳已經沽出，但燈神發現這一宗大額商廈成交，原來有跡可尋。持有盈置大廈的公司為盈本有限公司（MUTUAL CAPITAL LIMITED），本來公司董事就包括咗「越南朱」朱立基及其妹妹朱敏穎，不過喺今年二人喺今年6月底已經先後離任。取而代之就係朱立基寶貝女朱悅嫻（ELIZABETH），讓她成為公司唯一董事，亦搖身一變成為擁有市值逾60億元的年輕商廈女主人。

持有中環盈置大廈的公司，現由朱立基女兒朱悅嫻擔任唯一董事。（網上圖片）

女兒為年餐飲業創業家 轉名料為出售大廈作部署

不過有資深代理就同燈神講，其實上述轉名行動只係朱氏家族為咗出售盈置大廈全幢物業的部署，因為進行物業期間，銀行對於買賣雙方的背景亦要調查清楚，如果朱立基、張美蘭兩夫婦其中一人有官司纏身，或會影響該宗大額買賣，因此便索性把整幢商廈率先轉讓予女兒朱悅嫻（ELIZABETH），以便交易可以順利進行。

講開又講，其實其女兒朱悅嫻（ELIZABETH）亦係一名出色的商人及創業家，喺富商爸爸媽媽支持下，早喺2016年仍在讀大學期間，當時年僅22歲的朱悅嫻已經開始創業，創辦餐飲集團「灶神」，旗下餐廳亦取得米芝蓮的一星、二星認可。

至於睇返今年「越南朱」朱立基的沽貨行動，除了上述以約64億元沽出的中環盈置大廈外，他在4月及7月份分別以蝕讓價沽出港島物業，其中先以4.3億元沽出鰂魚涌芬尼街3至9號商住地盤，較2018年3月份買入價6.78億元，帳面勁蝕37%或2.48億元。

朱立基夫婦仍擁倚巒4;朣洋房

而在7月份則以4.68億元沽出天后英皇道31至33號酒店項目，較2017年買入價8億元，帳面貶值約3.3億元或41%，為罕見大幅蝕讓個案，若連同早前酒店翻新費用約1.6億元，蝕讓金額更高達4.9億元。同樣在7月份，朱立基則再以3億元沽出山頂施勳道倚巒洋房，不過是次成功大賺，較2009年12月買入價2.4億元，帳面賺6,000萬元或升值25%。

據燈神了解，朱立基或其相關人士早喺2006年至2010年期間，斥資約9.05億元購入倚巒5幢洋房，聽聞其中朱立基或張美蘭以個人名義或聯名名義持有，估計未來亦有機會推出市場放售。